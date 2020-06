L’IMSA fera son retour sur les pistes américaines les 3 et 4 juillet sur le circuit Daytona pour une course de 2h40 qui mettra aux prises DPi, LMP2, GTLM et GTD.

A cette occasion, le meeting prend le nom de IMSA WeatherTech 240. Le logo de l’épreuve fait référence à l’Independance Day qui aura lieu le même week-end. La dernière fois que Daytona avait accueilli des prototypes en juillet, c’était il y a 10 ans du temps du GRAND-AM. Scott Pruett et Memo Rojas avaient imposé la BMW-Riley.