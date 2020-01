Le LMP2 en IMSA, nouvel eldorado des pilotes Bronze comme Henrik Hedman et Ben Keating

Le nouveau règlement IMSA concernant les LMP2 à permis de redynamiser cette catégorie moribonde l’an dernier avec seulement deux engagés. Son secret : ouvrir les portes aux pilotes Bronze rendant leur présence obligatoire dans les équipages et en réduisant le nombre de courses, où les équipes marquent des points, à six ! Retour sur un week-end de course pour deux d’entre eux…

Henrik Hedman est entré au palmarès des 24 Heures de Daytona pour la première fois de sa carrière. Il a en effet remporté la catégorie LMP2 le week-end dernier sur l’ORECA 07 #81 de l’équipe DragonSpeed avec Colin Braun, Harrison Newey et Ben Hanley. Le pilote Bronze est à l’origine du retour de DragonSpeed dans la série US. Depuis que l’IMSA a confirmé que chaque équipage LMP2 devait comprendre au moins un pilote classé Bronze, la structure américaine a décidé de s’engager à l’année. Henrik Hedman est ce pilote et sera donc de la partie lors de toutes les manches américaines, quitte à délaisser le championnat ELMS. « Être en ELMS depuis des années et voir à quel point cette série est compétitive, c’est vraiment, vraiment difficile d’y être en tant un gentleman driver. A moins que vous ne soyez Ben Keating, je suppose, et en plus il y a tellement de bons Silver que c’est devenu vraiment compliqué. Nous avons terminé cinquième en 2019. Le mieux que nous aurions pu faire, avec un peu de chance, aurait été une troisième place. On ne peut pas faire beaucoup mieux en ELMS avec moi dans la voiture. Ici, en IMSA, en dépensant l’argent et en y passant du temps, nous avons une chance de gagner le championnat. On est tous sur le même pied d’égalité et j’en suis super content.”

Henrik Hedman dispute sa première saison complète en Amérique du Nord depuis 2015, date à laquelle il a participé au Pirelli World Challenge. « J’ai toujours aimé les courses aux États-Unis. J’ai beaucoup voyagé en Europe et ça a été dur pour ma famille. Maintenant, je peux les amener aux courses (il vit aux USA, ndlr). Ce sont deux jours de voyage en moins. J’en ai parlé à Elton (Julian, le patron de DragonSpeed créée en 2007 qui court aussi en IndyCar, ndlr). J’aimerais que plus de gentlemen drivers franchissent le pas et se rendent en prototype parce que c’est une expérience de conduite fantastique. »

A l’issue des 24 Heures de Daytona, Elton Julian a tenu à tirer un grand coup de chapeau à Ben Keating, un autre pilote Bronze, qui roulait dans deux catégories différentes ce week-end : en GTD avec la Mercedes-AMG GT3 et en LMP2 sur l’ORECA 07 de PR1 Mathiasen Motorsports. « Ben Keating a été notre porte parole pour cette nouvelle formule ce week-end. Tout ce qu’il a dit est positif. Ce qu’il a fait dans cette course en LMP2 était tout simplement incroyable » a déclaré Henrik Hedman à l’arrivée. « Je suis, en fait, déçu par moi-même. Je n’ai pas été à la hauteur de ce que j’aurais dû faire par rapport à Ben Keating. Certes, il est Bronze, mais sa performance était à la hauteur des pilotes Gold. Incroyable. Je le félicité, PR1 n’a pas eu de chance. Cette victoire est un sentiment formidable. J’espère maintenant que le LMP2 va se développer aux États-Unis. Nous verrons, mais ce serait bien de voir un plateau de 10 voitures. En fin de compte, les voitures GT3 sont aujourd’hui plus chères et plus performantes que les LMP2, mais les gars, allez en LMP2, il n’y a pas de BoP. »

De son côté, Ben Keating déplorait une petite erreur qui a coûté cher à PR1/Mathiasen Motorsports : une chance de remporter la catégorie LMP2. Cependant, le pilote américain a impressionné de par sa double course LMP2 / GTD, mais aussi par son premier relais dominant largement toutes les LMP2 alors en piste. Cependant, sa petite erreur de pilotage a eu des répercussions importantes, le forçant à se contenter de la deuxième place. La Mercedes-AMG GT3 #74 quant à elle, a fini 11e en GTD.

Ben Keating est revenu sur sa faute. “J’étais dans la voiture, c’est mon erreur. Nous étions vraiment en train de nous battre avec la #81 de DragonSpeed. Nous avons mené pendant la majeure partie de la course et Colin Braun était derrière moi. J’en étais à mon deuxième relais sur ces pneus et je faisais de mon mieux pour rester devant lui, mais nous avons perdu l’une de nos deux pompes à essence. Je ne comprends pas exactement comment ça marche, mais il faut appuyer sur le bouton de remise en marche et j’arrivais, à ce moment là, sur le banking. J’ai regardé vers le bas, je l’ai trouvé, j’ai regardé en haut, et la banking arrivait juste là. J’ai accidentellement tapé dans le banking, et bien que ces LMP2 soient incroyablement robustes, elles ne sont pas faites pour prendre un coup.”

Cela a endommagé les tirants du côté droit, ce qui a entraîné des réparations effectuées sur la voie des stands coûtant à la voiture près de trois tours et la tête de la catégorie. “Malheureusement, il n’y a pas eu assez de drapeaux jaunes pour que nous puissions refaire notre retard. Nous étions venus ici pour gagner et terminer àla deuxième place parce que j’ai fait l’erreur me rend la tâche un peu difficile, je suis déçu même si c’est quand même un très bon résultat”.

Il s’agissait de la cinquième “double” participations de Ben Keating aux 24 Heures de Daytona. Cependant, 2020 a été plus difficile que les autres années. Le temps de conduite minimum plus élevé dans le règlement actuel, les différences entre les deux châssis, et le fait qu’il partage le temps entre deux équipes ont été de vrais obstacles. Il a passé plus de dix heures entre les deux autos, dont cinq heures et 20 minutes dans la LMP2. “C’était plus difficile que ce que j’ai fait dans le passé, en particulier parce qu’il s’agissait de deux voitures différentes avec deux équipes différentes. Vous avez des coéquipiers, et c’est une sorte d’accord entre nous. Quand ils voulaient faire quelque chose, j’étais toujours avec l’autre équipe. Pourtant, ils ont tous été incroyablement gentils, ceux de la #74 comme ceux de la #52 ! “