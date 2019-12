On ne ratera pas la Lamborghini Huracan GT3/GEAR Racing powered by GRT Grasser dans quelques jours à Daytona à l’occasion du Roar Before the Rolex 24.

La monture de Katherine Legge, Tatiana Calderon, Christina Nielsen et Rahel Frey fera la promotion des femmes en sport automobile. GEAR veut dire Girl Empowerment Around Racing. On doit cette livrée pop art à Andy Blackmore. Vous remarquerez le ROARRRR ! sur le flanc gauche.