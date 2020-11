IMSA : la Corvette C8.R championne dès la première année !

Chevrolet a remporté le titre constructeurs GTLM du championnat IMSA WeatherTech Sportscar hier lorsque les deux Corvette C8.R ont pris le départ des 12 Heures de Sebring. Il s’agit du 13e titre Constructeurs de Chevrolet en IMSA GT depuis 2001 et il vient conclure une saison de dingue avec, en plus, le titre Pilotes pour la #3 d’Antonio Garcia et Jordan Taylor décroché à Laguna Seca il y a déjà deux semaines.

Corvette Racing alignait cette saison une toute nouvelle auto, deux exemplaires de sa Corvette C8.R. “La première saison de la Corvette C8.R a dépassé toutes nos attentes”, a déclaré Mark Reuss, le président de General Motors. “Le succès de l’équipe Corvette Racing ne serait pas possible sans le lien étroit entre l’équipage et l’équipe technique de Corvette. C’était formidable de voir ces deux équipes travailler en étroite collaboration pour apprendre l’une de l’autre. J’ai hâte de voir ce que la prochaine saison nous réserve”.

Les travaux de conception et de développement de la Corvette C8.R ont commencé il y a plus de cinq ans. Depuis un an et demi, les essais sur piste se sont enchainés. Chevrolet a remporté les trois titres GTLM (Equipes, Constructeurs, Pilotes) pour la troisième fois en cinq ans. C’est seulement la deuxième fois qu’une Corvette gagne le championnat IMSA dès sa première apparition. En effet, seule la Corvette C6.R avait remporté le championnat American Le Mans Series lors de sa première saison, c’était en 2005.

Corvette Racing a gagné à six reprises cette saison, le premier succès étant au Daytona International Speedway en juillet, ce qui correspondait à la 100e victoire en IMSA de Corvette Racing. La Corvette C8.R a signé sept pole positions en 2020. De quoi donner le tournis à tous ses adversaires !