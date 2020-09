IMSA : Jeff Westphal 3e pilote de la Ferrari Scuderia Corsa

Bien qu’il n’apparaisse pas officiellement sur la liste des engagés, Jeff Westphal est de retour en IMSA et sera le troisième homme de l’équipage de la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #63 engagée en GTD par Scuderia Corsa ce week-end lors de la manche de 6 heures qui se déroulera à Road Atlanta. Pour rappel, les équipes LMP2 et GTD ont l’obligation d’avoir un 3e pilote sur les courses de la Michelin Endurance Cup au contraire des équipes DPi et GTLM qui ont, elles, le choix !

Jeff Westphal roulera aux côtés des pilotes habituels, Toni Vilander et Cooper MacNeil. Cette course est importante pour l’équipe qui reste en lice pour le titre. Le duo ne compte que 18 points de retard sur les trois leaders : Jack Hawksworth (Lexus), Mario Farnbacher et Matt McMurry (Acura).