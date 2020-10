IMSA : Era Motorsport met un terme à sa saison

Era Motorsport ne terminera pas la saison IMSA avec son ORECA 07. Alors que la situation sanitaire actuelle met à mal les plans de l’équipe américaine, la blessure de Dwight Merriman aux 24 Heures du Mans ne permet pas au team de poursuivre sur les deux manches restantes du championnat américain, qui va concentrer ses efforts sur 2021.

« Bien que nous soyons déçus de ne pas avoir terminé notre première saison en voitures de sport, c’était la bonne décision », a déclaré Kyle Tilley, propriétaire de l’équipe. « Cette année a été pour le moins chaotique, et il a fallu beaucoup de travail à chaque équipe de course pour continuer à courir pendant cette période. Nous avons réussi à le faire, mais après l’accident du Mans, il est temps pour nous de nous réunir, de laisser Dwight terminer de récupérer et de commencer à construire notre programme pour l’année prochaine. »

Les plans pour la saison 2021 seront annoncés ultérieurement.