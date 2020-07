IMSA : Corvette qui rit, Porsche qui pleure à Sebring

La deuxième victoire de Corvette Racing dans la troisième course du championnat IMSA WeatherTech cette saison en dit long sur la nouvelle Corvette C8.R. Après six mois de compétition, entrecoupés par la longue pause liée au COVID, les hommes de Corvette Racing comptent deux succès en autant de manches sprint. Quant au champion IMSA en titre, Porsche, les voitures sont dans le coup, mais BMW et Corvette ont déjà gagné en 2020, pas la marque de Stuttgart !

Après leurs coéquipiers à Daytona, ce fut au tour de Tommy Milner et Oliver Gavin de remporter le Grand Prix Cadillac de Sebring et signer un doublé, ce qui n’était plus arrivé depuis Lime Rock Park 2016. Il s’agit de la 101e victoire en GTLM de l’équipe Pratt & Miller en compétition IMSA.

“Je sais qu’il nous a fallu un certain temps pour arriver à 100 victoires (la 99e datait de Long Beach 2018, ndlr), mais c’est bien de passer le cap et d’arriver à 101, donc on ne parlera plus de cela”, a affirmé Tommy Milner. “Aujourd’hui, il s’agissait de stratégie, de ne pas faire d’erreurs. Il semblait que nous allions avoir une belle course avec les Porsche. C’était assez serré, mais tout s’est écroulé pour eux. Olly (Gavin) a vraiment fait une belle course en économisant du carburant, ce qui nous a permis de mieux gérer notre arrêt au stand et de passer devant la voiture sœur #3.”

Le pilote de la Corvette C8.R #3, Jordan Taylor, s’est réjoui du double podium de l’équipe. “C’est un grand jour pour Corvette Racing. C’est notre troisième course et compter deux victoires, signer notre premier 1-2 depuis 2016, en dit long sur l’équipe et sur cette nouvelle C8.R.”

Si la course de Corvette s’est déroulée sans problème, il n’en va pas de même pour les Porsche 911 RSR-19, les chances de victoire des voitures étant anéanties en quelques secondes. En effet, Nick Tandy, dans la #911, a dû soudainement esquiver les deux Corvette, Laurens Vanthoor est alors entré en contact avec la voiture jumelle qui se trouvait à côté, ce qui a provoqué l’arrachement du splitter avant de la #912. Deux arrêts réparation et une pénalité ont coûté environ 20 secondes à la #912. Quant à la #911, victime d’une crevaison magnifiquement contrôlée par Nick Tandy alors en plein Turn 1, elle a perdu un tour à cause de cet incident.

Tommy Miler confirme que les Porsche étaient dans le coup avant leur « incident ». “Vous avez vu le pit stop, nous sommes entrés ensemble et nous allions repartir ensemble. En termes de stratégie, il semblait que la course allait être serrée avec Porsche. Ils ont été rapides toute la saison et continuent de l’être. Nous avons donc du travail à faire pour trouver un avantage quelque part, si nous le pouvons, et pour ne pas faire d’erreurs pendant la course. Nous avons vu aujourd’hui comment une petite faute peut ruiner votre course. Nous devons juste être très vigilants, pas d’incidents de ce genre dans la voie des stands.”

Oliver Gavin, dans la Corvette #4 au moment de l’incident, n’a pas subi de dommages avec les Porsche 911 RSR. “Je n’étais pas au courant. J’ai juste vu qu’une des Porsche avait perdu son pare-choc avant. Je pense que nous avons tous essayé de repartir ensemble et qu’il n’y avait pas assez de place. J’étais déjà dans la voie des stands, donc quand c’est comme cela, j’ai la priorité.”

Du coté de Porsche, c’était un peu la soupe à la grimace en dépit d’une fabuleuse remontée d’Earl Bamber et Laurens Vanthoor sur la 911 RSR #912 qui leur permet de monter sur le podium derrière les deux Corvette. “Quel dommage que cette erreur dans la voie des stands nous ait empêchés d’obtenir un meilleur résultat,” a déclaré le pilote belge à l’issue de la course. “Je n’ai pas encore pu expliquer précisément comment cet incident s’est produit. La communication n’a certainement pas été parfaite. Pourtant, nous nous sommes battus pour atteindre la troisième place, ce qui nous permet d’obtenir des points précieux. J’espère que notre quota d’erreurs a été atteint et que nous serons épargnés par la suite”.

#912 Porsche GT Team Porsche 911 RSR – 19, GTLM: Laurens Vanthoor, Earl Bamber pit stop

Pour Nick Tandy et Fred Makowiecki, faire mieux que la sixième place n’était pas possible. Le Français (911 RSR #911) revient sur sa course. “Je faisais partie du groupe de tête après le départ et j’étais bien dans la course. Après seulement 15 tours, nous avons décidé de changer de pilote sous drapeau jaune. Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé dans la voie des stands, mais l’incident nous a évidemment coûté beaucoup de points. A en juger par la vitesse à laquelle Nick a ensuite roulé, il est clair que nous aurions pu viser la victoire si l’incident ne s’était pas produit. Malheureusement, nous ne pouvons plus changer cela”.

Steffen Höllwarth, responsable des opérations Porsche en IMSA, se montre évidemment déçu par ce qui s’est passé et du résultat final. “C’est un résultat décevant. Notre rythme de course était très bon, mais malheureusement, plusieurs choses ont mal tourné dans l’incident de la voie des stands. Dans de telles situations, il s’agit de dixièmes de secondes et de places. En sortant des stands, trois voitures se sont percutées et malheureusement deux d’entre elles étaient les nôtres. C’est de notre faute. Nous allons l’analyser et nous assurer que cela ne se reproduise plus. Finalement, au moins une voiture a terminé sur le podium, ces points étaient très importants pour le championnat”.