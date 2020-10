IMSA, Charlotte : Corvette et Lexus en pole position

Jordan Taylor prendra le départ du Grand Prix of Charlotte depuis la pole position après avoir été le plus rapide sur sa Corvette C8.R #3 avec un temps de 1:14.278. Le leader au championnat devance de 0,056 seconde la Porsche 911 RSR-19 #911 de Fred Makowiecki. C’est la quatrième pole de la saison pour Corvette et la deuxième consécutive pour le pilote américain.

Bruno Spengler, sur sa BMW M8 GTE #25 de Team RLL, est troisième et il est suivi par la BMW sœur de Jesse Krohn (#24). La Corvette C8.R #4 d’Oliver Gavin complète le top 5.

A noter que les qualifications GTLM ont été interrompues à dix minutes de la fin lorsque Laurens Vanthoor a perdu le contrôle de sa Porsche 911 RSR #912 et percuté les barrières en béton dans l’Infield. Le Belge n’a pas pu ramener la voiture aux stands, la suspension arrière droite ayant été endommagée. Il prendra le départ de la course en sixième position sur la grille GTLM.

Aaron Telitz a décroché sa troisième pole de la saison dans la classe GTD au cours d’une séance disputée. Au volant de la Lexus RC F GT3 Vasser Sullivan #14, il a établi le temps de référence en 1:17.954, devançant de 0,123 seconde la BMW M6 GT3 Turner Motorsport #96 de Robby Foley.

L’Acura NSX GT3 Evo #86 de Meyer Shank Racing pilotée par Matt McMurry partira en troisième position, suivie de la McLaren 720S GT3 de Compass Racing (#76) de Jeff Kingsley. La Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsports emmenée par Ryan Hardwick complète le Top 5.

Les chronos sont ici

Le départ sera donné à 2 heures du matin en France…