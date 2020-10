IMSA, Charlotte, Libres 1 : les deux BMW les plus rapides

Le Grand Prix of Charlotte Motor Speedway Roval a débuté par une première séance d’essais libres qui s’est déroulée de nuit. Jesse Krohn a été le plus rapide en 1:15.482 au volant de la BMW M8 GTE #24 de l’équipe RLL.

Son temps a été 0,069 seconde plus rapide que celui de la seconde BMW, la #25 de Bruno Spengler. La Chevrolet Corvette C8.R n°4 de Tommy Milner se classe finalement à la quatrième place car Nick Tandy (Porsche 911 RSR-19 #911) a fait mieux que le pilote américain lors de son dernier tour en piste. Antonio Garcia a complété le top 5 avec la Corvette C8.R #3 tandis que Fred Makowiecki (Porsche 911 RSR #912) termine 6e des GTLM…

Mario Farnbacher a été le plus vite en 1:17.682 sur l’Acura NSX GT3 Evo #86 de Meyer Shank Racing soit 0,046 seconde plus rapide que la Lexus RC F GT3 #14 Vasser Sullivan AIM de Jack Hawksworth et sept dixièmes devant l’autre Acura NSX, la #57 d’Alvaro Parente.

A noter que la séance de 60 minutes a été interrompue pendant près de 15 minutes suite à l’accident de Michael De Quesada dans le virage n°8 au volant de la Lexus AIM Vasser Sullivan #12. La voiture a été finalement emmenée sur un camion. Les responsables de l’IMSA ont choisi d’ajouter dix minutes supplémentaires à la séance en raison de cet arrêt.

Une deuxième séance d’essais est prévue ce samedi à 15 h 45 suivie des qualifications à 20 h et de la course de 100 minutes en GT uniquement à 2 heures en France…