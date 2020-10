IMSA : 28 voitures attendues le week-end prochain à Laguna Seca

Après Petit Le Mans il y a une semaine, direction la Californie pour l’avant dernier meeting IMSA WeatherTech SportsCar Championship du 30 octobre au 1 novembre où 28 autos sont attendues pour une course d’un format sprint, c’est à dire 2 h 40. Les quatre catégories seront représentées.

On ne note aucun changement du côté des DPi avec huit autos au départ. Tristan Vautier est définitivement installé dans le baquet de la Cadillac DPi-V.R #5 Mustang Sampling Racing en compagnie de Sébastien Bourdais.

La catégorie LMP2 ne compte pour le moment qu’une seule auto, l’ORECA 07 #52 de PR1/Mathiasen Motorsports avec Patrick Kelly et Simon Trummer.

Rien à signaler en GTLM avec les six habituels protagonistes en piste. Du côté de la catégorie GTD, treize GT sont attendues. On note à nouveau la présence d’Alessandro Balzan sur la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa dont la participation n’était pas certaine. Il épaulera Cooper MacNeil. La McLaren 720S GT3 #76 de Compass Racing sera emmenée par Jeff Kingsley et Paul Holton.

La liste des engagés est ici

Le départ sera donné à 23 h 05 dimanche 1er novembre