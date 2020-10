Il y a 10 ans le FFSA GT à Albi en photos…

Le Championnat de France FFSA GT fait son retour à Albi pour la première fois depuis 2011. Un an plus tôt, les GT3 étaient déjà en piste sur le tracé albigeois dans le cadre de la Super Série FFSA.

L’unique équipe déjà présente en 2010 et qui roule encore cette année est Saintéloc Racing (en partenariat avec Phoenix). Du côté des pilotes, Eric Debard, Anthony Beltoise, Grégory Guilvert, Grégoire Demoustier, Christopher Campbell et Gilles Vannelet étaient déjà là en 2010.

Stéphane Ortelli et David Hallyday s’étaient imposés dans la course 1 sur l’Audi R8 LMS GT3/Audi Team ORECA. La course 2 était revenue à une autre Audi, celle de Dino Lunardi et Marc Sourd engagée par Saintéloc-Phoenix.

Retour sur le meeting 2010 dans l’objectif d’Eric Fabre de l’agence V-Images.