IGTC : Dane Cameron continue avec Honda

Dane Cameron participera à l’Intercontinentnal GT Challenge pour le Honda Racing Team JAS cette année. Le champion IMSA DPi en titre rejoindra les pilotes Bertrand Baguette, Mario Farnbacher et Renger van der Zande dans l’unique Honda NSX GT3 Evo engagée à la saison.

Dane Cameron, Mario Farnbacher et Renger van der Zande se partageront la voiture lors des 12 Heures de Bathurst qui se dérouleront le mois prochain, tandis que Bertrand Baguette sera ajouté à l’équipage en vue des Total 24 Heures de Spa en juillet. Par contre, seuls trois pilotes doivent constitués un équipage en Pro, on ne sait donc pas lequel laissera sa place à la classique belge ni pour les autres courses, c’est à dire Suzuka, Indianapolis et Kyalami.

“Après une si belle année en Amérique du Nord, j’ai été honoré d’être invité à représenter Honda lors de la dernière course de l’IGTC 2019, et je le suis encore plus maintenant d’avoir un programme plus important avec la NSX GT3 Evo dans la série en 2020,” a déclaré Dane Cameron. “La vitesse que nous avions à Kyalami était parmi les meilleures et si nous pouvons commencer avec le même niveau de performance en Australie, je pense que nous allons faire une bonne saison. La course de Bathurst commencera moins de cinq jours après la fin des 24 Heures de Daytona (qu’il dispute sur l’Acura ARX-05 en catégorie DPi, ndlr), ça va être une période très chargée pour moi, mais j’ai hâte de relever le défi.”