IDEC Sport dévoile son programme sportif 2020

Fort d’un titre European Le Mans Series, IDEC Sport va tout faire pour conserver sa couronne européenne en fin d’année. L’écurie française remettra son titre en jeu avec un nouvel équipage dans l’ORECA 07.

Memo Rojas étant parti chez DragonSpeed, Paul-Loup Chatin et Paul Lafargue seront désormais épaulés par Richard Bradley. Le Britannique connaît bien le championnat et l’ORECA 07 pour avoir roulé chez Graff en 2017 et Duqueine Engineering en 2019. Bradley compte une victoire aux 24 Heures du Mans 2015 (LMP2) chez KCMG.

IDEC Sport aura toujours deux prototypes cette année, mais l’écurie dirigée par Frédéric Ducastel alignera une LMP3 et non plus une deuxième LMP2. Patrice Lafargue et William Cavailhes se partageront le volant avec un troisième pilote qui reste à être confirmé.

Le team francilien déposera deux dossiers pour les 24 Heures du Mans avec l’espoir d’avoir ses deux LMP2 retenues pour la classique mancelle.

La partie GT ne sera pas oubliée puisque la Mercedes-AMG GT3 sera à nouveau de la partie dans le championnat Creventic en fonction du calendrier de l’ELMS. A noter que la Mercedes a reçu les évolutions 2020.

Comme d’autres équipes européennes, IDEC Sport s’intéresse de très près au championnat IMSA en LMP2. Il n’est pas exclu de voir IDEC Sport venir faire une pige ou deux dès cette année.