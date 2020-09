Hui/Froggatt (Sky Tempesta Racing) visent Le Mans

Avant de retrouver le GT World Challenge Europe Powered by AWS en fin de semaine à Zandvoort, Sky Tempesta Racing était aux 24 Heures du Mans le week-end dernier. Il n’était pas encore question de la grande course mais bien de Road to Le Mans. Une Ferrari 488 GT3 était confiée à Chris Froggatt et Jonathan Hui sur les deux courses de 55 minutes.

Quatrième de la course 1, le tandem a terminé sur la dernière marche du podium de la course 2 du samedi matin. De quoi nourrir des ambitions pour le futur avec une participation aux 24 Heures du Mans en guise de nouveau challenge pour les deux pilotes.

« Je suis très heureux du résultat car nous avons donné le maximum avec cette 3e place en course 2, et d’avoir un aperçu de ce que c’est de monter sur le podium du Mans », a déclaré Jonathan Hui. « Notre objectif principal du week-end était d’acquérir de l’expérience. Chaque tour du Circuit de la Sarthe est précieux et se révélera sans aucun doute utile alors que nous nous rapprochons d’un engagement complet aux 24 Heures du Mans à l’avenir. »

« Au début du week-end, nous ne nous attendions pas à un meilleur résultat », a confié Chris Froggatt. « Les courses sprint de Road to Le Mans se sont révélées être une excellente occasion de gagner du temps de piste sur ce circuit mythique. Repartir avec un podium est un rêve absolu. Nous cherchons une opportunité dans le futur de participer aux 24 Heures du Mans. »