Hockenheim : High Class Racing double la mise

Après Monza, Hockenheim accueillait deux courses de la GT2 European Series. High Class Racing a brillé en Allemagne en remportant les deux manches.

Anders Fjordbach et Mark Patterson ont imposé à deux reprises leur Audi R8 LMS GT2.

Lors de la course 1, Peter Kox et Rupert Atzberger ont pris la 2e place sur la KTM X-Bow GT2, la dernière marche du podium revenant à l’Audi R8 LMS GT2/PK Carsport de Bert Longin et Peter Guelinckx.

La course 2 a vu un doublé Audi R8 LMS GT2 avec LP Racing (Stéphane Ratel, Luca Pirri) derrière High Class Racing. A noter la victoire en Am de Hans-Joachim Stuck sur une KTM X-Bow GT2 alignée par Reiter Engineering.

Le classement de la course 1 est ici, celui de la course 2 là