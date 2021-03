Haupt Racing et Bilstein prolongent leur partenariat

L’équipe Haupt Racing et Bilstein étendent leur partenariat stratégique pour une nouvelle saison de sport automobile. Dans le cadre de cette coopération, Bilstein s’engage en tant que partenaire technique officiel de l’équipe de Meuspath et l’une des Mercedes-AMG GT3 de l’équipe HRT arborera la célèbre livrée bleue et jaune. Ce développement porte sur un partenariat visible et à long terme entre les deux sociétés, qui a été lancé l’année dernière, de manière transparente en 2021.

Haupt Racing Team et Bilstein ont commencé l’année avec les 24 Heures de Dubaï. La Mercedes-AMG GT3 #4 bleue et jaune du HRT Bilstein y a terminé troisième. Ce podium marque jusqu’à présent le point culminant d’un partenariat qui a débuté en 2020 aux 24 Heures du Nürburgring et qui a été élargi cette saison. HRT et Bilstein vont maintenant affronter le défi de l’enfer vert de la Nürburgring-Nordschleife via les Nürburgring Endurance Series (NES). Bien entendu, les 24 Heures du Nürburgring sont prévues comme point culminant de la saison 2021 sur la Nordschleife. Les noms de Luca Stolz, Adam Christodoulou et Manuel Metzger ont été apposés sur la voiture.