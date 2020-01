[VIP] Harry Tincknell (part 2) : “2020 sera l’année du titre en IMSA !”

Suite de notre portrait d’Harry Tincknell. Cette fois-ci, il fait un bilan de son année 2019, parle de 2020 avec les 24 Heures de Daytona qui démarrent dans quelques jours, mais également de la nouvelle catégorie reine du WEC, l’Hypercar !

En plus de la fin de la Super Saison WEC, 2019 passait par deux autres programmes pour Harry Tinknell : l’IMSA avec Mazda (RT24-P #55 avec Jonathan Bomarito) et l’ELMS avec Thunderhead Carlin avec la Dallara P217 #45 (Jack Manchester et Ben Barnicoat). « La saison américaine a été fantastique, en particulier, cette victoire à Watkins Glen. Mazda courrait après ce premier grand succès depuis longtemps. Nous avons raté plusieurs fois la victoire ces dernières années et ce fut une belle récompense. Nous étions super rapide en début d’année à Dayto...