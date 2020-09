Le Belgian Audi Club Team WRT fera rouler une quatrième Audi R8 LMS GT3 ce samedi en GT World Challenge Europe Powered by AWS à Zandvoort. Rolf Ineichen et Rik Breukers se partageront le volant d’une Audi aux Pays-Bas en Silver Cup, ce qui porte à quatre le nombre d’Audi engagées par l’écurie de Vincent Vosse et Yves Weerts.

Dries Vanthoor, Charles Weerts, Kelvin van der Linde, Ryuichiro Tomita, Jusuf et Hamza Owega rouleront pour WRT à Zandvoort.