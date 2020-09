GTWC Europe, Zandvoort : Saintéloc Racing meilleur temps des Pré-Qualifs

Une Audi R8 LMS GT3 peut en cacher une autre en GT World Challenge Europe Powered by AWS à Zandvoort. C’est au tour de Saintéloc Racing de se hisser en haut de la feuille des temps grâce à Christopher Haase et Arthur Rougier. Avec un meilleur chrono de 1:42.495, le tandem de la #25 a devancé la Bentley Continental GT3/CMR de Hugo Chevalier et Pierre-Alexandre Jean de 0.435s.

Deux autres Audi suivent dans la hiérarchie avec Tomita/van der Linde (WRT) et Ineichen/Breukers (WRT), ces derniers étant les plus rapides en Silver Cup.

