GTWC Europe, Zandvoort (C1) : van der Linde/Tomita (Audi/WRT) se jouent de la météo

La météo capricieuse du samedi matin à Zandvoort a causé bien des tracas aux équipes et aux pilotes du GT World Challenge Europe Powered by AWS. Pluie ou slikcs? Slicks ou pluie ? Les avis étaient partagés et l’idéal était clairement de s’élancer avec les gommes pour piste humide.

C’est le choix qu’a fait Ryuichiro Tomita sur l’Audi R8 LMS GT3/Belgian Audi Club Team WRT #31 qui s’élançait depuis la deuxième ligne. Le Japonais a parfaitement maîtrisé son sujet et Kelvin van der Linde n’a pas eu à forcer son talent.

Après 33 tours de course, le tandem de l’Audi s’est imposé avec l’art et la manière en devançant de 30s la Bentley Continental GT3/CMR de Pierre-Alexandre Jean et Hugo Chevalier qui rafle par la même occasion la Silver Cup. Après un meeting de Magny-Cours compliqué, CMR répond présent tout comme l’équipage de la #108 auteur d’une très belle course. Dans l’optique du championnat Silver, Simon Gachet et Steven Palette récupèrent de gros points en terminant sur la dernière marche du podium (2e en Silver) sur l’Audi/Saintéloc #26.

Giacomo Altoè et Albert Costa pouvaient eux aussi tirer leur épingle du jeu au volant de la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing #163 mais une crevaison avec des pneus pluie à l’agonie sur une piste séchante n’a pas permis de faire mieux qu’une 4e place. Dans le camp CMR, on a fait rentrer Nelson Panciatici dès le départ pour chausser les pneus pluie sur la Bentley #107. Au fil des tours, la Continental GT3 n’a cessé de remonter avec un très bon Jules Gounon en fin de course pour terminer au 5e rang.

La Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing de Neubauer/Panis, qui comme la Bentley #107 s’était arrêtée dès le départ, a pris la 7e place (4e en Silver).

En faisant le choix des gommes Pirelli pluie, les équipages Pro-Am sont venus semer le trouble dans les positions de tête. Une fois encore, c’est la Ferrari 488 GT3/Sky Tempesta Racing qui s’est imposée avec Eddie Cheever et Chris Froggatt à l’issue d’une très belle bagarre face à la Mercedes-AMG GT3/SPS automotive-performance de Nick Foster, toutefois en délicatesse avec ses pneus pluie dans les derniers tours, d’où la 4e place finale en Pro-Am. Phil Keen et Lee Mowle ont placé la Mercedes-AMG GT3/ERC Sport à la 3e place de la classe Pro-Am.

Une course à oublier pour l’Audi/Saintéloc d’Arthur Rougier et Christopher Haase qui a abandonné. Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi/WRT) n’ont pas pu faire mieux qu’une 12e place. Cette contreperformance fait les affaires de Engel/Stolz, absents aux Pays-Bas. Quant à la Lamborghini/Emil Frey Racing de Siedler/Grenier qui s’était élancée de la pole, elle a pris la 19e place après un mauvais choix de pneumatiques.