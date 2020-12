GTWC Europe : Valencia accueillera la finale Sprint 2021

Le calendrier 2021 du GT World Challenge Europe Powered by AWS est maintenant complet. Il manquait une date pour la saison prochaine et le championnat Sprint ne se rendra finalement pas en Russie. C’est l’Espagne et le tracé de Valencia qui accueilleront le championnat les 25 et 26 septembre pour la finale Sprint 2021.

L’Espagne recevra les deux derniers rendez-vous de la saison 2021 puisque Barcelone sera le théâtre de la finale Endurance deux semaines plus tard.

Le circuit Ricardo Tormo de Valencia développe 4 km.