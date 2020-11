L’équipage de la Bentley Continental GT3/CMR #108 affiche complet pour la finale GT World Challenge Europe Powered by AWS du Paul Ricard. Stéphane Tribaudini et Nicolas Misslin seront épaulés par Philippe Chatelet sur la Bentley qui roulera en Am.

Le Français était déjà de l’aventure l’année passée au Paul Ricard mais chez Saintéloc Racing sur une Audi R8 LMS GT3.