GTWC Europe : Palette/Gachet (Audi/Saintéloc) mettent le feu à Magny-Cours

Entre vouloir et pouvoir, il y a un pas à franchir, qui plus est en GT3. Simon Gachet et Steven Palette la voulait cette victoire en GT World Challenge Europe Powered by AWS à Magny-Cours. Malchanceux en course 1, le tandem français du Saintéloc Racing a parfaitement rectifié le tir ce dimanche sur l’Audi R8 LMS GT3 #26 en allant la chercher cette victoire tant espérée.

L’équipage français, qui évolue en Silver Cup, a parfaitement maîtrisé son sujet sur la piste et Saintéloc Racing a fait le job dans les stands. Sous le damier, Simon Gachet et Steven Palette ont devancé de 8.2s la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy (victoire en Pro). La dernière marche du podium est revenue à la Mercedes-AMG GT3/HRT de Engel/Stolz, victorieuse le samedi soir.

Si Simon Gachet a connu un relais tranquille en tenant à distance la concurrence, Raffaele Marciello est allé au bout du temps imparti de son relais et l”undercut’ a bien fonctionné chez AKKA-ASP puisque c’est bien le Russe qui est ressorti en tête après les arrêts. Steven Palette n’a pas eu besoin de forcer son talent pour trouver l’ouverture, le Russe sortant un peu large dans les graviers. La messe était dite et plus personne n’a revu le local de l’étape.

Le pilote Mercedes a ensuite subi les assauts d’une autre AMG GT3, celle de Luca Stolz mais Boguslavskiy n’a pas failli.

Trois autres Audi R8 LMS suivent au classement avec respectivement Weerts/Vanthoor (WRT), Rougier/Haase (Saintéloc) et Tomita/van der Linde (Attempto Racing). Une nouvelle fois, la mieux classée des Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing a été celle de Grenier/Siedler, 7e. Sur l’autre Huracan GT3, Albert Costa a été pénalisé pour avoir poussé hors de la piste l’Audi/Attempto de Vervisch qui est restée sur le carreau.

Malmené à Misano, le team TokSport WRT a brillé en terre nivernaise avec la très belle deuxième place en Silver de la Mercedes-AMG GT3 de Puhakka/Tunjo.

Le début de course a été chahuté pour CMR avec un Jules Gounon qui n’avait rien demandé et qui s’est retrouvé arrêté à contresens sur la piste (10e place finale pour Gounon/Panciatici). L’autre Bentley du team français a été encore plus malchanceuse avec un abandon très tôt suite à un accrochage. Très en verve depuis Imola, la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing de Neubauer/Panis a souffert à Magny-Cours (18e place finale).

Sky Tempesta Racing s’est offert un nouveau doublé en Pro-Am, la Ferrari 488 GT3 de Hui/Fisichella devançant Froggatt/Cheever. Troisième place pour la Ferrari/AF Corse de Bertolini/Machiels.

Prochain rendez-vous dans deux semaines à Zandvoort.

Le classement de la course est ici