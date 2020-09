CMR a dû faire face à l’incendie de sa Bentley Continental GT3 #108 lors de la séance nocturne d’hier soir à Magny-Cours. Pierre-Alexandre Jean et Hugo Chevalier se partagent le volant de la Bentley #108 en GT World Challenge Europe Powered by AWS. La voiture est complètement détruite et CMR cherche l’origine de l’incendie.

Le team de Charly Bourachot doit faire venir un nouveau châssis en provenance de chez M-Sport. Celui-ci doit être récupéré ce matin à Calais.