GTWC Europe, Imola : Audi en pole, 26 GT3 dans la même seconde

Depuis le début du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS d’Imola, les Audi R8 LMS GT3 sont au rendez-vous et la qualification a permis de valider les séances d’essais libres. La première pole de la saison 2020 est revenue à l’Audi R8 LMS GT3/Attempto Racing de Frédéric Vervisch, Kim-Luis Schramm et Mattia Drudi avec un chrono moyen des trois pilotes de 1.41.799. On savait que le team d’Arkin Aka avait de quoi bien faire et le trio de l’Audi #66 s’est défait de la concurrence.

Il aura manqué 0.14s à la Ferrari 488 GT3 Evo/AF Corse de Pier Guidi/Nielsen/Calado pour aller chercher la pole sur les terres de Ferrari mais cette première ligne est positive.

La Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Marciello/Boguslavskiy/Fraga s’élancera depuis la deuxième ligne avec à ses côtés la Porsche 911 GT3-R/GPX Racing de Pilet/Jaminet/Campbell.

La très belle performance de la qualification est à mettre à l’actif de la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing de Timothé Buret, Aurélien Panis et Thomas Neubauer, septième temps avec la pole en Silver Cup. La pole en Pro-Am est pour la Ferrari 488 GT3 Evo/Tempesta Racing de froggatt/Hui/Cheever, 32e dans la hiérarchie.

On compte pas moins de 26 GT3 dans la même seconde. La mieux classée des Lamborghini Huracan GT3 est la #163 d’Emil Frey Racing de Perera/Altoè/Costa, 12e. Dans le camp Bentley, Baptista/Soulet/Gounon a pris le 8e temps pour K-PAX Racing.

