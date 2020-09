GTWC Europe : HRT absent à Zandvoort

Haupt Racing Team aurait dû avoir un double programme ce week-end avec les 24 Heures du Nürburgring et le GT World Challenge Europe Powered by AWS à Zandvoort. Les deux courses Sprint se déroulent le samedi aux Pays-Bas mais HRT ne sera pas sur place avec la Mercedes-AMG GT3 de Maro Engel et Luca Stolz.

En raison de la classification actuelle du gouvernement fédéral de Hollande du Nord comme zone à risque et des exigences associées pour minimiser le risque d’infection, il n’y a aucune possibilité pour les pilotes Mercedes-AMG Maro Engel et Luca Stolz de rouler à Zandvoort. Les pilotes ne feront pas la navette entre les Pays-Bas et l’Allemagne selon les directives actuelles du Covid-19.

Le team de Hubert Haupt fera bien rouler trois Mercedes-AMG GT3 aux 24 Heures du Nürburgring.