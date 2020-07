GTWC Europe : GetSpeed présent en Endurance

Les Allemands de GetSpeed ne vont pas se contenter des championnats Nürburgring Endurance Series et International GT Open cette saison. Une Mercedes-AMG GT3 sera alignée sur au moins trois meetings GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance, à savoir Imola, Nürburgring et Paul Ricard. Une présence aux Total 24 Heures de Spa reste à être confirmée.

Maximilian Buhk et Fabian Schiller, deux des pilotes GetSpeed 2020 sur la Nordschleife, seront mis à contribution. Le troisième homme sera Alessio Lorandi. Le jeune italien âgé de 21 ans arrive de la FIA F3 et du GP3.

Avec ce programme partiel, GetSpeed vient se roder au GT World Challenge Europe avec l’objectif de voir l’équipe dirigée par Adam Osieka sur un programme complet en 2021.