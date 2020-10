GTWC Europe, Barcelone (Q2 + Q3) : Costa et Marciello à la fête

Deux séances qualificatives avec le même pilote étaient au menu du début de matinée à Barcelone en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Albert Costa (Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing) et Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team) ont mis tout le monde d’accord.

Sur ses terres, Albert Costa s’est montré le plus rapide de la Q2 en 1:44.878. L’Espagnol a devancé Raffaele Marciello de 62 millièmes. Deux Audi R8 LMS GT3/Attempto Racing se partageront la deuxième ligne, Frédéric Vervisch devant Mattia Drudi. Trois des candidats au titre suivent au classement, Engel (Mercedes/HRT) devant van der Linde (Audi/WRT) et Vanthoor (Audi/WRT). La pole en Silver est revenue à Oscar Tunjo (Mercedes/TokSport WRT) et en Pro-Am à Eddie Cheever (Ferrari/Sky Tempesta Racing).

En Q3, Raffaele Marciello a sorti un remarquable chrono de 1:43.296. Le pilote italien a collé 0.675s à Kelvin van der Linde. Cela fait des lustres qu’un tel écart n’avait plus été vu dans ce championnat. Dries Vanthoor et Albert Costa se partageront la deuxième ligne. Avec un 5e chrono absolu, Ezequiel Perez Companc a placé la Mercedes-AMG GT3/Madpanda Motorsport en pole de la Silver Cup et Eddie Cheever s’est montré une nouvelle fois le plus vite en Pro-Am.

