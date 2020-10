GTWC Europe, Barcelone (C1) : doublé des Lamborghini/Emil Frey Racing

Après sa bonne tenue à Zandvoort, Emil Frey Racing poursuit sur sa lancée en décrochant le doublé à Barcelone lors de la première des trois manches du GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Les deux Lamborghini Huracan GT3 de l’écurie suisse n’ont pas été inquiétées durant l’heure de course. La victoire est revenue à Albert Costa et Giacomo Altoè devant Ricardo Feller et Mikaël Grenier. On a clairement joué la course d’équipe chez Emil Frey Racing sachant que Costa/Altoè peuvent encore nourrir des ambitions de titre.

La course a bien faillir connaître un rebondissement dans les dernières minutes suite à un début d’incendie de la Bentley Continental GT3/CMR de Jules Gounon. La neutralisation n’a toutefois pas changé la hiérarchie.

La dernière marche du podium est revenue à la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy. En terminant au pied du podium, Jim Pla et Benjamin Hites (Mercedes/AKKA-ASP Team) prennent les points de la victoire en Silver Cup.

La Mercedes-AMG GT3/HRT de Maro Engel et Luca Stolz termine au 5e rang devant deux Audi R8 LMS GT3/Belgian Audi Club Team WRT, Vanthoor/Weerts et van der Linde/Tomita. Arthur Rougier et Christopher Haase pouvaient espérer un bon résultat mais le tandem de l’Audi/Saintéloc Racing #25 a été pénalisé d’un drive through suite à un double dépassement de pilote français sous régime de neutralisation.

En Pro-Am, la victoire est pour la Ferrari 488 GT3/AF Corse de Louis Machiels et Andrea Bertolini devant la Mercedes-AMG GT3/ERC Sport de Mowle/Keen et la Mercedes-AMG GT3/SPS automotive-performance de Pierburg/Baumann. Froggatt/Cheever, leaders du championnat, n’ont pu faire mieux qu’une 4e place sur la Ferrari/Sky Tempesta Racing après un passage dans le bac de Chris Froggatt.

Weerts/Vanthoor conservent les commandes du championnat avec 65 points. Engel/Stolz comptent 60 points, Boguslavskiy 57. Gachet/Palette mènent toujours la Silver Cup avec 89 points contre 64 à Jefferies/Perez Companc. En Pro-Am, Cheever/Froggatt mènent assez facilement la catégorie.

La Q2 se déroulera demain à 9h avec dans la foulée la Q3.

Le classement de la course est ici