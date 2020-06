GTWC Asia : le calendrier 2020 révisé…

SRO Motorsports Group apporte quelques changements au niveau du calendrier 2020 du GT World Challenge Asia Powered by AWS. Quatre dates sont proposées avec un début de saison en septembre à Sepang (Malaisie). La série se rendra uniquement en Malaisie et en Chine. Il n’est toutefois pas exclu de voir un cinquième événement en cours de saison en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des possibilités de déplacement.

Trois courses de 60 minutes seront organisées à Sepang pour ouvrir la saison et deux pour la refermer. Les points pour la manche de Shanghai seront doublés avec une course sur un format de trois heures. L’objectif reste d’avoir 11 courses en quatre meetings. Le dernier circuit chinois sera annoncé sous peu.

Sep 12/13 – Sepang – Malaisie

Oct 17/18 – Shanghai 888 – Chine

Oct 31/Nov 1 – TBC – Chine

Dec 5/6 – Sepang – Malaisie