GT4 European Series : R-Motorsport revient en piste au Paul Ricard

On n’avait plus revu les Aston Martin Vantage/R-Motorsport depuis les essais officiels GT World Challenge Europe Powered by AWS en mars dernier sur le Paul Ricard.

C’est sur le tracé varois que l’écurie suisse va faire son retour, cette fois en GT4 et non en GT3. Deux Aston Martin Vantage GT4 seront au départ du dernier meeting GT4 European Series. En début d’année, R-Motorsport avait prévu de disputer l’intégralité de la saison.

Seb Perez et George Gamble se partageront le volant d’une Vantage GT4 en Silver Cup. La seconde Aston Martin roulera en Am pour Markus Lungstrass et Henrik Lingbye Pedersen.

R-Motorsport prévoit un programme complet en GT4 la saison prochaine.