GT4 European Series, Paul Ricard : une 3e Aston Martin pour AGS Events

AGS Events ne fera pas le déplacement pour rien en fin de semaine au Paul Ricard à l’occasion de la finale GT4 European Series. L’écurie dirigée par Nicolas Gomar alignera une troisième Aston Martin Vantage GT4 pour un équipage qui évoluera en Am.

Jonathan Mareschal et Fabien Baule se partageront le volant de la Vantage GT4 #161, à savoir le châssis utilisé en FFSA GT par Didier Dumaine et Christophe Carrière. Jonathan Mareschal connaît la catégorie GT4 pour avoir roulé sur une Alpine A110 GT4 en Ultimate Cup Series. Quant à Fabien Baule, il a pris part à la finale FFSA GT 2019 chez AGS Events, déjà au Paul Ricard mais sur une Porsche Cayman GT4 Clubsport MR. Les deux pilotes viennent aussi pour voir ce qui peut être mis en place pour 2021.

Avant la finale, Valentin Hasse-Clot et Théo Nouet mènent le championnat Silver. Gilles Vannelet et Nicolas Gomar sont quant à eux en tête du championnat Am et AGS Events compte bien rafler en prime la couronne Equipes dès ses débuts dans le giron Aston Martin.