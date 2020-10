Un meeting 15e anniversaire du GT3 à Monza en avril 2021

2021 marquera les 15 ans de la catégorie GT3 et SRO Motorsports Group marquera l’anniversaire avec un meeting ‘revival’ à Monza de quatre jours en marge du lancement de la saison GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Deux catégories seront en piste sur l’Autodromo di Monza avec les GT3 de génération 1 (2006/2009) et génération 2 (2009/2013). Ce meeting sera sur invitation, donc sans frais d’engagement.

Les GT3 Génération 1 vont de l’Ascari en passant par l’Alpina B6 GT3 ou encore la Morgan Aero 8. Celles de la Génération 2 font la part belle aux Aston Martin Vantage, BMW Z4 GT3, Nissan GT-R et McLaren MP4-12C pour ne citer qu’elles.

Les pilotes qui ne souhaitent pas prendre part à la course pourront participer aux essais libres.

Un set de nouveaux pneus sera autorisé pour la qualification et la course. Concernant le timing du meeting, 45 minutes d’essais libres, 20 minutes de qualification et une course de 30 minutes.

Pour le moment, cet événement sera unique en 2021 avec en fonction de l’intérêt suscité la possibilité d’en voir trois l’année suivante.

Stéphane Ratel s’appuie sur l’expérience de Mauro Casadei pour réunir le plus beau plateau possible à Monza au printemps 2021.