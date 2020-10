GT2 European Series 2021, mode d’emploi…

Avec Audi, KTM et Porsche, trois marques ont déjà suivi Stéphane Ratel dans son projet de catégorie GT2. La prochaine devrait être Lamborghini avec un modèle basé sur la Huracan Super Trofeo. La GT2 European Series verra le jour l’année prochaine avec cinq meetings au menu.

La saison ouvrira à Monza (15/17 avril) pour le Monza Anniversary avec la GT Rebellion Series. GT2 European Series et GT Rebellion Series seront en même temps sur trois autres meetings : Hockenheim (14/15 mai), Silverstone 500 (25/27 juin), Paul Ricard (1/3 octobre). Les GT2 seront présentes à Spa-Francorchamps en marge des 24 Heures du 23 au 25 juillet.

Concernant le format, deux séances d’essais libres de 45 minutes seront au programme, deux qualifications de 20 minutes et deux courses de 50 minutes réparties sur trois jours.

Deux catégories, deux classements, deux podiums : Pro-Am, Am

Les pilotes appelés Pro devront être au mieux Silver et âgés de 30 ans ou plus. Les pilotes Am seront séparés en deux groupes : Bronze, Bronze + (-40 ans ou ceux qui étaient Silver dans le passé). Il pourra y avoir une petite compensation de poids pour les équipages qui auront un Bronze+. A noter que les Am pourront rouler en solo.