GT Open : Ramos/Chaves officiellement champions 2020

Miguel Ramos et Henrique Chaves peuvent souffler, ils sont tous les deux confirmés officiellement champions 2020 International GT Open. Le tandem de la McLaren 720S GT3/Teo Martin Motorsport était suspendu à la décision de la Cour d’Appel de la fédération espagnole suite à trois réclamations à l’issue du meeting de Barcelone. Deux des trois réclamations ont été déposées par Teo Martin Motorsport, la troisième étant celle de AF Corse.

La Cour d’Appel a rejeté les trois réclamations le 18 novembre dernier, ce qui entérine le championnat 2020.

Miguel Ramos et Henrique Chaves sont donc champions avec 114 points, soit 2 points de plus que Charlie Eastwood et Salih Yoluc. Louis Prette et Vincent Abril terminent au 3e rang.