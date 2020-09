GT Open Monza (Course 1) : victoire de la Bentley/Team Lazarus

Fabrizio Crestani et Yannick Mettler n’ont pas connu le moindre souci en International GT Open à Monza à l’occasion de la première manche du meeting. Le tandem de la Bentley Continental GT3/Team Lazarus a mené de bout en bout l’heure de course après un départ depuis la pole.

Sous le damier, la Bentley a devancé de 34s l’Aston Martin Vantage GT3/TF Sport de Salih Yoluc et Charlie Eastwood. Nick Moss et Joe Osborne ont terminé à la troisième place sur la McLaren 720S GT3/Optimum Motorsport et remportent par la même occasion la classe Pro-Am. Les trois McLaren 720S GT3/Teo Martin Motorsport suivent au classement. Vincent Abril et Louis Prette ont terminé à la 7e place sur la Ferrari 488 GT3/AF Corse.

Le classement de la course est ici