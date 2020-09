GT Open : Leutwiler et TFT avec la Porsche Cup à Monza

Les concurrents de l’International GT Open sont sur le circuit de Monza ce week-end. A cette occasion, les deux championnats rouleront ensemble puisque les autos de la GT Cup Open Europe accompagneront les GT3 compte tenu du manque d’engagés en Cup sur le rendez-vous italien.

On ne verra pas la Porsche 911 GT3-R/PZ Oberer Zürichsee by TFT en GT Open suite à l’accident au Road to Le Mans le week-end dernier. Niki Leutwiler sera tout de même au départ mais avec sa Porsche 911 GT3 Cup. Le Suisse est aux commandes du championnat GT Cup Open Europe.

Dès le meeting de Spa, les deux séries retrouveront leur autonomie.