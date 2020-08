GT Open, Hungaroring (Course 1) : JP Motorsport l’emporte

JP Motorsport n’a pas laissé passer sa chance sur le Hungaroring en allant chercher la victoire lors du premier rendez-vous du meeting International GT Open. Christian Klien, le poleman, associé à Patryk Krupinski, s’est rappelé au bon souvenir de la concurrence.

Après 36 tours de course, le tandem de la mercedes-AMG GT3 ‘polonaise’ s’est imposé sur le fil face à la McLaren 720S GT3/Teo Martin Motorsport de Henrique Chaves et Miguel Ramos pour 0.781s. C’est donc un concurrent roulant en Pro-Am qui l’a emporté. La dernière marche du podium est revenue à une autre McLaren/Teo Martin Motorsport, celle d’Allam Khodair et Marcelo Hahn. Jens Liebhauser et Florian Scholze ont remporté la classe Am.

Niki Leutwiler a pris la 9e place sur la Porsche 911 GT3-R/TFT. A noter que la Ferrari 488 GT3/AF Corse de Abril/Prette n’a pas vu le damier.

Le classement de la course est ici