GT Open, Course 2 : Abril/Prette s’imposent en Hongrie

Contraints à l’abandon hier suite à un accrochage, Vincent Abril et Louis Prette ont parfaitement rectifié le tir aujourd’hui en International GT Open lors de la course 2 disputée sur le Hungaroring. Le tandem de la Ferrari 488 GT3/AF Corse s’est imposé avec 10s d’avance sur la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed Performance de Fabian Schiller et Max (1ère en Pro-Am). La dernière marche du podium est revenue à l’Aston Martin Vantage GT3/TF Sport de Yoluc/Eastwood.

On trouve quatre marques différentes dans le top 4 avec au pied du podium la McLaren 720S GT3/Teo Martin Motorsport de Henrique Chaves et Miguel Ramos.

