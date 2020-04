Gros plan sur les Saleen S7-R aux 24 Heures du Mans

A défaut d’être la plus titrée ou même victorieuse en Sarthe depuis ses débuts en 2001, la Saleen S7-R GT1 était probablement la plus atypique des autos ayants concourues dans cette catégorie entre 2001 et 2010. Steve Saleen a réussi à importer sa GT1 sur le continent européen. On a vu des Saleen S7-R en FIA-GT, aux 24 Heures du Mans, en FFSA GT et en Le Mans Series.

C’est en 2001 que l’Américaine a fait ses premiers tours de roues au Mans avec trois châssis engagés sous autant de bannières bien distinctes. Bien que deux d’entre elles disposaient de la même livrée, l’une était engagée par le Konrad Motorsport (#61) et l’autre directement par Saleen (#60). Le dernier châssis roulait sous les couleurs du team « RML » (#62). Cette première Mancelle ne sera pas une franche réussite puisque seule la #60 se classera à la 18e place au général.

L’année suivante, de nouveau trois autos sont en piste dont deux pour le Konrad Motorsport avec les #66 et #67. « RML » revenant également en piste avec la troisième Saleen après l’échec de 2001 (#68). Et c’est justement cette dernière qui réalisera le meilleur résultat en franchissant la ligne après 24 heures de course en 23e position, trois rangs devant la #66 mais toujours bien loin des Corvette victorieuses de la catégorie.

L’année 2003 verra les Saleen participer pour la troisième année consécutive à la classique Mancelle, mais bien que quatre châssis aient été présentés aux essais préliminaires, #64 et #65 pour le « Graham Nash Motorpsort » et #66 et #67 pour le « Konrad Motorsport », seulement deux autos prendront part à la course (#64 et #66), mais aucune d’entre elles ne verra l’arrivée.

Il faudra attendre 2006 pour revoir cette auto prendre le départ du double tour d’horloge Manceau, et c’est à « ACEMCO Motorsports » (#66) que l’on doit ce retour de la belle Américaine en Sarthe. Malgré une catégorie GT1 faisant le plein avec onze autos engagées (Aston Martin, Ferrari, Corvette et Lamborghini), c’est lors de cette quatrième participation qu’une Saleen réalisera le meilleur résultat en course depuis ses débuts en 2001 en franchissant la ligne en onzième position au général et sixième de cette catégorie GT1 si relevée.

Deux châssis étaient au départ de l’édition 2007 (#54 et #55), et sous une entité de renom puisque c’est « Oreca » qui engageait les S7-R cette année là. Après avoir apporté un nombre important de modifications sur l’Américaine, et avec son expérience de la course et du Mans, « Oreca » ne partait pas dans l’inconnu. Le GT1 ayant eu une nouvelle fois un énorme engouement auprès des équipes, ce ne sont pas moins de quinze autos qui se sont battu dans cette catégorie où le Team ORECA Matmut est parvenu à se classer aux cinquième (#54) et neuvième (#55) positions en GT1 avec ses deux châssis. (Respectivement 10e et 16e du général).

Les deux dernières participations de la Saleen S7-R dans la Sarthe ont eues lieu en 2008 (#50) et 2010 (#50) grâce à une autre écurie Française, « Larbre Compétition ». Si 2008 fut assez difficile avec une 28e place au général (7e en GT1), 2010 sera la consécration pour son dernier départ au Mans avec la victoire en GT1. Catégorie qui ne faisait plus le plein pour sa dernière année d’existence, mais qui ne manquait pas de qualité au niveau des engagés.