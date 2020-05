Gros plan sur la collection de Michel Espitalier

Une nouvelle fois, nous allons vous faire découvrir un passionné de sport automobile et de miniatures au travers de sa belle et grande collection. Nous sommes partis à la rencontre de Michel Espitalier qui a accepté de nous ouvrir les portes de son antre dans laquelle il aime passer de longues heures à “bichonner” ou “peaufiner” quelques uns de ses modèles réduits. Michel a “bourlingué” sur les circuits dès son plus jeune âge, que ce soit les pistes du sud-ouest, (Nogaro, Albi, Pau, etc..) et même le Grand Prix de Monaco. Et, même si notre hôte se passionne également pour les autos ayant participé aux célèbres 24 Heures du Mans, il ne s’y est pourtant rendu qu’une seule fois. Mais le hasard faisant bien les choses, il ne le regrette pas, puisqu’il a pu vivre sur place la fabuleuse édition de 1999 où les grands constructeurs s’étaient engagés en nombre.

Michel, comment vous est venue l’envie de débuter cette collection ?

“Tout simplement ! Enfant, les voitures me passionnaient et, plutôt que de m’amuser avec mes premiers modèles réduits, j’ai préféré les conserver et les mettre dans des vitrines surtout qu’à l ‘époque il n’y avait pas beaucoup de jouets, c’était la guerre et il fallait savoir conserver. Ce fut le début d’une belle et grande collection qui n’a de cesse de s’agrandir.”

Vous souvenez-vous de votre toute première miniature et de son année d’acquisition ?

“Je crois me souvenir que c’était une voiture en plastique de marque “Norev” et je devais avoir 5 ans. Par contre je ne me rappelle plus du modèle…”

Quels sont les thèmes que vous abordez dans votre collection ?

“Ils sont nombreux. On trouve un peu de tout, des miniatures concernant les 24 Heures du Mans ou le rallye, mais aussi des voitures civiles, des fourgonnettes, véhicules de l’armée ou véhicules anciens.”

Parmi tous ces thèmes, si vous deviez en choisir un qui vous tient le plus à cœur, quel serait-il ?

“Je dirais principalement les voitures anciennes.”

Avez-vous une idée du nombre de modèles que vous possédez ?

“Au nombre près, aucune idée, mais je dirais aux environs de 2000 miniatures tous thèmes confondus.”

Quelles sont les échelles représentées ?

“Majoritairement du 1/43 ème, mais aussi un peu de 1/18eme.”

Achetez-vous toujours des miniatures, et si oui, environ combien chaque année ?

“Alors oui, j’en achète encore ! C’est selon les modèles qui sortent et la tendance du moment, disons que c’est un peu au coup de cœur.”

On dit souvent que cette passion est envahissante. Partagez-vous celle-ci avec vos proches ?

“Un peu avec mes enfants, mais chacun d’une façon différente. Jean-Michel, mon fils aîné collectionne depuis longtemps toutes sortes de modèles réduits et Jean-Pierre est plus passionné par la photographie, principalement aux 24 Heures du Mans où il officie depuis plusieurs années. Quant à Jean-François, comme son frère aîné, il collectionne et possède plusieurs vitrines, axées sur le rallye, mais il créé également des modèles en petite série. Je pense que mes fils ont attrapé le virus de l’automobile et de la miniature, mais chacun à leur façon.”

Remercions Michel qui aimablement accepté de prendre un peu de son temps pour répondre à nos questions et de nous faire partager sa passion. Quant aux collections de ses fils, il n’est pas impossible que nous puissions un jour vous en reparler… Wait and see !