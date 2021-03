Grasser Racing Team affiche complet

On connaît maintenant les quatre équipages qui rouleront pour Grasser Racing Team en ADAC GT Masters cette saison. L’écurie allemande dirigée par Gottfried Grasser compte bien jouer la couronne cette saison avec ses Lamborghini Huracan GT3.

Mirko Bortolotti et Albert Costa seront associés sur une auto. Franck Perera et Rolf Ineichen se partageront le volant de la deuxième Lamborghini, la troisième étant pour Tim Zimmermann et Steijn Schothorst. Clemens Schmid et Mike David Ortmann sont confirmés sur la quatrième Lamborghini Huracan GT3.