Glickenhaus Racing en passe de faire homologuer sa 007 LMH

Glickenhaus Racing poursuit le développement de sa 007 LMH. Après la piste, le prototype Le Mans Hypercar est en soufflerie avant son homologation. « Nous sommes très satisfaits de notre test aéro de pré homologation chez Sauber », a déclaré Jim Glickenhaus. « Nous allons maintenant tester quelques ajustements mineurs à Vallelunga les 27 et 28 avril, puis nous entrerons en soufflerie pour l’homologation finale plus tard dans la semaine. »

Le constructeur américain, toujours aidé par Podium Advanced Engineering, en profitera pour essayer les nouvelles gommes Michelin : « Nous testerons également les derniers pneus Michelin LMH pour les deux roues motrices. Michelin fait un excellent travail et je pense que la dégradation des pneus ne sera plus un problème. »

La SCG 004C est quant à elle prête à retrouver la Nordschleife : « Nous sommes très satisfaits du développement de l’auto et nous attendons maintenant avec impatience le troisième rendez-vous Nürburgring Endurance Series, la course qualificative de 6 heures et les 24 Heures du Nürburgring. »