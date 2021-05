Giorgio Sanna (Lamborghini) : “Toujours créer quelque chose qui fait rêver”

Avec des Lamborghini Huracan GT3 dans les différents championnats et une belle grille en Super Trofeo Europe, le constructeur italien peut être satisfait de l’effort fourni par ses clients. Giorgio Sanna, patron de Lamborghini Squadra Corse, nous a reçu pour échanger sur le court et le moyen terme de la marque de Sant’Agata Bolognese. La partie sur le LMDh a déjà été traitée ici.

Vous êtes satisfait de ce début de saison ?

“Il faut se réjouir que la saison 2021 puisse débuter de façon presque normale. Nous avons une trentaine de Super Trofeo à Monza et d’autres devraient arriver à partir du Paul Ricard. La grille en GT World Challenge Europe est toujours aussi belle. Je ne suis pas surpris car nous sommes face à des passionnés. On aime tous ce qu’on fait. J’espère maintenant que la situation générale va s’arranger pour que tout le monde puisse retrouver une vie quasiment normale.”

Le succès de la Lamborghini Huracan ne se dément pas…

“Nous venons de franchir le cap des 400 Huracan pour la compétition. On a vite vu que le succès allait être au rendez-vous. En un an et demi, le chiffre de 100 était déjà dépassé. Je suis fier du résultat comme je suis fier du retour positif de nos clients. Le but est toujours de créer quelque chose qui fait rêver.”

Vous allez poursuivre dans cette voie ?

“Lamborghini Squadra Corse va continuer avec ses plateformes existantes, à savoir les Huracan Super Trofeo et GT3. Je suis quelqu’un de pragmatique, donc l’objectif reste le contrôle des coûts. La stratégie GT nous met en confiance. La version Super Trofeo doit évoluer sous peu et la GT3 suivra. Il faudra aussi voir si les GT3 arriveront aux 24 Heures du Mans. Le futur du GT est passionnant.”

Les 24 Heures du Nürburgring font partie du programme cette année et pas seulement avec Konrad Motorsport, votre client depuis plusieurs années…

“La Nordschleife est un sacré challenge. Konrad Motorsport est présent depuis pas mal de temps et FFF Racing Team sera là cette année aux 24 Heures du Nürburgring. C’est un nouveau challenge pour eux et pour nous. On aime la Nordschleife.”

Lamborghini montre de l’intérêt pour le GTD Pro ?

“L’intérêt pour la plateforme est clairement là. J’espère que nous aurons au minimum une auto en GTD Pro. L’idée de remplacer les GTE par les GT3 va dans le bon sens.”

La Lamborghini Huracan GT2 débute à Monza. Vous avez réussi à convaincre Stéphane Ratel de prendre la Super Trofeo ?

“Pour nous, le plan a toujours été de se servir de la Super Trofeo, de jouer avec le poids et la puissance pour la BOP. La catégorie GT2 débute plutôt bien.”

Vous voyez d’un bon oeil l’arrivée d’une course virtuelle qui donne des points au championnat réel ?

“Ce championnat offre la possibilité de prendre des points (Emil Frey Racing a pris 3 points à Monza, ndlr). C’est quelque chose de nouveau qui est aussi là pour le marketing. A notre époque, le marketing est crucial.”