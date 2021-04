Gianmaria Bruni : “Une catégorie GT3 + serait super agréable à suivre !”

Gianmaria Bruni va débuter sa saison WEC 2021 toujours au sein de l’équipe officielle Porsche en GTE Pro. Il sera à nouveau associé à Richard Lietz. Le pilote italien a toujours autant faim de victoires. Engagé également en ELMS, Endurance Info a pu le rencontrer à Barcelone, juste avant le Prologue WEC à Spa-Francorchamps.

Le début d’année a été compliqué pour le pilote italien qui était engagé aux 24 Heures de Daytona, première manche IMSA de la saison 2021. Il roulait sur la Porsche 911 RSR-19 #79 de WeatherTech Racing en GTLM. Il faisait équipe avec Cooper MacNeil, Richard Lietz et Kevin Estre. Malheureusement, ce dernier a été percuté dès le départ par Bruno Spengler sur la BMW M8 GTE #25. « Ce ne fut pas une course facile. Je ne suis pas le plus jeune du paddock, pas le plus vieux non plus, mais cela fait longtemps que ce genre de chose ne m’était pas arrivé. Alors que le départ n’est pas encore donné, quelqu’un vous percute, cela ne se passe pas tous les jours. Ce fut dur à vivre quand on a vu cela à la télé et ce n’était pas facile non plus pour Kevin qui était dans la voiture. Nous avons fait notre travail, fini la course pour passer sous le drapeau à damiers pour toute l’équipe qui avait fait tellement d’efforts pour préparer la voiture. Nous avons gagné quelques tours grâce à la stratégie, mais nous étions vraiment trop loin (6e de la catégorie à 10 tours des vainqueurs)… »

Depuis, Gianmaria Bruni a été annoncé sur la Porsche 911 RSR-19 #77 de Proton Competition en European Le Mans Series (GTE) avec le patron de l’équipe, Christian Ried, et Jaxon Evans. Il a été appelé à la dernière minute, peu avant la manche de Barcelone. Il est de retour dans un championnat qu’il a disputé à quatre reprises à temps complet et dont il a été titré en 2011 avec AF Corse en compagnie de Giancarlo Fisichella. « Je suis ravi d’être de retour en ELMS, en particulier dans l’équipe de Christian. La saison ne s’annonce pas facile car il y a trois ou quatre voitures qui sont en lice pour le titre. Certaines ont de très bons Bronze ou Silver, c’est la règle du jeu, c’est comme cela. »

L’Italien est aussi engagé en FIA WEC sur la Porsche 911 RSR-19 #91 officielle en GTE Pro toujours en compagnie de Richard Lietz. Il prend d’ailleurs part au Prologue à Spa-Francorchamps avant la manche des 6 Heures. Cet hiver, l’équipe usine a travaillé sur la voiture, même si aucun changement notable n’est permis par le règlement. « Nous avons bien travaillé cet hiver. Nous nous sommes concentrés sur le set-up de la voiture. Nous avons aussi travaillé sur les pneus car en FIA WEC nous avons des Michelin tandis que ce sont des Goodyear en ELMS. Cette différence affecte pas mal le comportement de la voiture. Nous avons donc essayé de progresser dans les secteurs où nous savons que nous avons de la marge. Nous allons voir si cela va être payant pendant le Prologue puis en course samedi prochain. »

La compétition a changé en GTE Pro avec le départ d’Aston Martin Racing. Seules deux marques, Porsche et Ferrari, sont présentes. « Ce sont les constructeurs historiques, ceux qui sont là depuis le départ, c’est juste incroyable d’avoir ces deux marques impliquées en GT depuis si longtemps. S’ils sont toujours là, c’est qu’ils croient en ce championnat. Il est cependant triste qu’aucun autre constructeur ne soit impliqué en WEC cette saison. Il n’y a plus d’Aston Martin alors qu’en ELMS il y a une engagée. Malheureusement, la Covid-19 est passée par là, les budgets sont réduits et Aston n’est plus là. C’est vraiment dommage. »

Corvette est la seule marque à l’année en IMSA, seulement rejointe par BMW sur les courses de la Michelin Endurance Cup. Ferrari et Porsche ne sont plus que deux en GTE Pro en FIA WEC. Lorsque l’on demande à Gianmaria Bruni s’il pense que c’est la mort du GTE, si le GT3 va le remplacer, il répond : « Il est difficile de dire ce qui va se passer dans les années à venir. Je sais que le GTLM en IMSA va disparaitre et va être remplacé par le GTD Pro. C’est une très bonne idée et, dès l’année prochaine, le plateau GTD va être incroyable. Je ne suis pas là pour dire ce que le WEC ou l’ELMS doit faire, ce n’est pas mon rôle, mais j’espère qu’ils feront quelque chose de similaire, ce serait bénéfique pour tout le monde. Imaginez aux 24 Heures du Mans combien de constructeurs GT pourraient venir. Une catégorie GT3 + serait super agréable à regarder. »

Gianmaria Bruni a pour le moment un programme de 12 courses en GTE, 6 en ELMS, 6 en FIA WEC. Il a aussi disputé les 24 Heures de Daytona en début d’année. « C’est déjà pas mal comme programme, je ne sais pas si je ferai d’autres courses, cela ne m’a pas été dit. Surtout avec cette situation de Covid-19, c’est déjà très bien ! L’un de mes objectifs est bien entendu Le Mans. Je serai de nouveau associé à Richard et Fred (Makowiecki). Nous avons terminé deux fois 2e lors des trois dernières éditions, nous allons donc tout faire pour gagner.»

Bien entendu, on ne pouvait pas laisser repartir le pilote officiel Porsche, double champion WEC en GTE Pro, triple vainqueur des 24 Heures du Mans en GTE et totalisant 18 Grands Prix de Formule 1 à son compteur, sans lui parler de LMDh. Son employeur a annoncé il y a peu son intention de rouler dans cette catégorie dès 2023. Alors un Gianmaria Bruni en catégorie reine… « Ce n’est pas moi qui prends ce type de décisions, mais bien entendu je serai très intéressé pour faire partie du programme et piloter cette auto. J’ai toujours rêvé de piloter un prototype aux 24 Heures du Mans, surtout après autant d’années passées en GT. »