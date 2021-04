Ghiretti termine les essais en haut de la feuille des temps

La dernière séance d’essais collectifs de la Porsche Carrera Cup France est revenue à Alessandro Ghiretti sur le circuit de Magny-Cours. Le pilote Martinet by Alméras a tourné en 1:37.983. L’équipe de Philippe Alméras a fait 1 – 2 avec le 2e temps pour Dorian Boccolacci.

Marvin Klein (CLRT), Enrico Fulgenzi (EF Racing), Victor Weyrich (Pierre Martinet by Alméras), Ugo Gazil (Pierre Martinet by Alméras) et Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) suivent au classement.

François Lansard (MRT by CLRT) a devancé Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) en Pro-Am. Pas de changement en Am avec le leadership pour Maxime Maxence (IMSA Performance).

La saison débutera début mai sur ce même circuit de Magny-Cours dans le cadre du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

