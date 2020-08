Georges Kaczka (Bodemer Auto) : “Faire un pronostic est compliqué”

Bodemer Auto rempile cette saison en Championnat de France FFSA GT avec une paire d’Alpine A110 GT4. Si Grégoire Demoustier peut toujours compter sur la pointe de vitesse d’Alain Ferté pour jouer le haut de tableau en Pro-Am, Jean-Charles Rédélé est désormais épaulé par Laurent Coubard sur la seconde Alpine qui évolue en Am. Contrairement à 2019 où le team managé par Georges Kaczka combinait FFSA GT et GT4 European Series, le focus est mis sur la scène nationale GT cette année.

La course 1 des Coupes de Pâques de Nogaro s’est soldée par une 3e place en Am de la paire Rédélé/Coubard. Bis repetita en course 2 avec un nouveau podium.

Que la saison commence en avril ou en août, Georges Kazcka était ravi de se rendre sur le tracé gersois : “On ne peut qu’être satisfait d’être là compte tenu de la situation actuelle. Les équipes ont répondu à l’appel de SRO et, avec 33 autos, on peut clairement dire que le FFSA GT est l’un des plus beaux championnats GT4 au monde. Tout le monde a été impacté par la crise sanitaire, mais même s’il y a une protection physique, tout le monde est là et bien là. Ceux qui critiquent ne se rendent pas compte du travail qui a été abattu. Aujourd’hui, il y a de la concurrence pour aller rouler avec pas mal de disciplines proposées. Les fidèles sont là.”

Bodemer Auto espère bien tirer son épingle du jeu dans les deux catégories sachant que la concurrence est rude : “Faire un pronostic est compliqué vu la qualité du plateau général. Tout le monde veut gagner, ce qui nous donne l’envie de travailler encore plus. C’est le résultat du travail qui fera qu’on sera devant ou pas.”

Georges Kaczka a passé le début d’année à préparer la saison avec tout de même quelques interrogations : “L’incertitude a été financière durant le confinement car il n’y avait pas de vision du futur. Si le confinement durait trop longtemps, nous aurions perdu nos partenaires. On a beaucoup travaillé avec eux et une confiance s’est instaurée.”