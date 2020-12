Funyo organise un championnat virtuel hivernal sur trois circuits

Dans l’attente du retour en piste des prototypes Funyo, le constructeur breton, qui vient récemment de s’installer au Mans, organise un nouveau championnat virtuel début 2021. De quoi faire patienter les pilotes avant le retour en piste aux Coupes de Pâques de Nogaro. Le 1er Grand Prix e-Funyo a connu un tel succès que du côté de Sagcom et Funyo, on a décidé de mettre en place un championnat réparti sur trois épreuves entre janvier et mars, toujours sur la plateforme iRacing.

Sagcom, promoteur du championnat réel, met sur pied trois courses virtuelles avec le soutien technique de la société vendéenne The Cube. Noémie Brouard, directrice de Sagcom, donne plus de détails : « Le succès du 1er GP nous a immédiatement incité à proposer un championnat à la maison. De nombreux pilotes se sont équipés de matériel de simulation. Nous avons choisi trois circuits i-Racing mythiques comme Spa-Francorchamps pour débuter la 1ère course le 16 Janvier puis Sebring le 7 Février et pour finir Suzuka le 14 mars. Tous les concurrents pourront ainsi de chez eux affiner leur préparation à la prochaine saison sportive, et s’affronter virtuellement dans un cadre ludique et réglementé. »

Ce championnat sera notamment ouvert aux jeunes pilotes de la Filière Endurance de Jean-Bernard Bouvet dont la sélection avait eu lieu en Funyo SP 05 EVO. Plusieurs pilotes sont passés du virtuel au réel cette année, tels que David Braustein et Kevin Barthès. L’inscription est de 70 euros HT les trois courses sachant que la somme sera remboursée lors de l’inscription aux championnats Sprint ou Endurance by Funyo.

Toutes les infos sont ici