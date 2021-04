Funyo : DMA Armatures accompagne les jeunes pilotes en sport auto

Communiqué de Presse :

Leader dans l’armature industrielle pour le béton armé, le groupe DMA Armatures participe activement à la construction de plus de 2 000 projets par an en France. Depuis 40 ans, ce groupe familial, représente plus de 50 000 tonnes d’armatures métalliques pour le béton armé chaque année. Son président, Richard Aubry est un vrai passionné de sport automobile depuis toujours. Une passion qu’il a transmis à son fils, qui n’est autre que le jeune et talentueux Gabriel Aubry (23 ans), Vice-Champion WEC 2019 et 2ème des 24H du Mans en LMP2 chez Jackie Chan DC Racing et qui vient d’être annoncé comme pilote de réserve au sein du Team officiel Alpine LMP1.

En 2021 DMA ARMATURES devient le partenaire officiel de la catégorie Espoirs des championnats Funyo :

DMA Armatures accompagnera les jeunes pilotes qui souhaitent accéder au sport auto.

Funyo représente la 1ère marche du sport automobile français. En effet, cette catégorie est le passage idéal tant au niveau de l’apprentissage du pilotage, qu’au niveau de son budget saison très maîtrisé.

Le jeune Ewen Hachez tout juste âgé de 18 ans, en est le parfait exemple. En effet le pensionnaire de la Filière Endurance Proto & GT dirigée par Jean-Bernard Bouvet a récemment remporté sa 1èrevictoire lors de son tout 1er meeting à l’occasion de l’ouverture de la saison 2021 du championnat Sprint Cup By Funyo à Nogaro (Coupes de Pâques). Tout comme Ethan Bernard (16 ans) arrivé cette saison en Funyo après un début de carrière très prometteur en Karting.

Richard AUBRY, Président du Groupe DMA Armatures : « DMA Armatures a supporté de nombreux pilotes en Kart mais également lors de leurs débuts en F4 ou en Formule Renault. Comme ce fut le cas avec Estéban Ocon. Ce partenariat « Espoirs Funyo » développe l’accession des jeunes pilotes en prototypes FUNYO, dont le coût à la saison et le prix de vente sont très abordables. Le but est de rendre plus accessible le sport auto et de permettre de découvrir les nouveaux talents de demain. Avec Romain Angebeau nous avons d’autres projets pour la fin de saison 2021 qui vont dans ce sens. »

Romain ANGEBEAU, Dirigeant de FUNYO Racing : « Nous sommes très fiers d’accueillir Richard AUBRY et le groupe DMA Armatures au sein de la famille Funyo ! Tout comme Funyo, DMA Armatures est une société familiale 100% made in France. Nous partageons des valeurs communes ainsi qu’une grande volonté d’aider les jeunes espoirs à accéder aux plus hautes marches de ce sport qui nous est si cher.

La Funyo est l’essence même du pilotage, elle offre une pratique pure, accessible et qui demande de la technique. Lorsqu’un pilote sait exploiter cela, il sait alors maîtriser tout type de voiture en circuit. »