Full Motorsport et L’Espace Bienvenue se testent au Paul Ricard

La saison 2021 du Championnat de France FFSA GT doit débuter début avril à Nogaro dans le cadre des traditionnelles Coupes de Pâques. Deux équipes habituées du GT français étaient en essais au Paul Ricard ces derniers jours.

Full Motorsport, qui a roulé il y a peu à Monza, avait dépêché deux Audi R8 LMS GT4 dans le Var, une jaune et une grise. L’écurie bordelaise dirigée par Vincent Saphores doit communiquer ses équipages d’ici la fin du mois, certainement le 26 mars. On sait déjà que Christophe Hamon et Pascal Huteau porteront à nouveau les couleurs Full Motorsport cette année. Si l’équipe était à Monza la semaine passée, on peut en déduire qu’un programme GT4 European Series est aussi dans les tuyaux.

Du côté de L’Espace Bienvenue, la BMW M2 CS Racing était en piste sur le Circuit Paul Ricard quelques jours après avoir roulé à Nogaro avec deux BMW en guise de préparation au TC France. Carla Debard et Ricardo van der Ende sont confirmés pour le championnat TC France. Ricardo van der Ende était sur place à Nogaro et au Paul Ricard.